RTS-Titel Gazprom PJSC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gazprom PJSC von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Gazprom PJSC-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Gazprom PJSC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Gazprom PJSC-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 141,40 RUB. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,072 Gazprom PJSC-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 161,52 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 1 142,29 RUB wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,23 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at