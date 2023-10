RTS-Titel Gazprom PJSC-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Gazprom PJSC-Investment eingebracht

Vor Jahren in Gazprom PJSC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Gazprom PJSC-Aktie via Börse MIC ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 213,00 RUB wert. Bei einem Gazprom PJSC-Investment von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,948 Gazprom PJSC-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2023 gerechnet (165,36 RUB), wäre das Investment nun 7 763,38 RUB wert. Mit einer Performance von -22,37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at