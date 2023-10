RTS-Titel LSR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in LSR abgeworfen

Vor Jahren in LSR-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.10.2013 wurde die LSR-Aktie an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen LSR-Anteile letztlich bei 566,10 RUB. Bei einer 10 000-RUB-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17,665 LSR-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LSR-Aktien wären am 12.10.2023 12 718,60 RUB wert, da der Schlussstand 720,00 RUB betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,19 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at