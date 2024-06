RTS-Titel Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Magnitogorsk Iron Steel Works von vor einem Jahr eingebracht

Am 21.06.2023 wurde die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie bei 46,70 RUB. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,413 Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 165,31 RUB, da sich der Wert einer Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie am 20.06.2024 auf 54,42 RUB belief. Mit einer Performance von +16,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at