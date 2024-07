RTS-Titel Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Magnitogorsk Iron Steel Works-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Magnitogorsk Iron Steel Works gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit dem Magnitogorsk Iron Steel Works-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,69 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in das Magnitogorsk Iron Steel Works-Papier investiert hätte, hätte er nun 149,410 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.07.2024 gerechnet (51,97 RUB), wäre das Investment nun 7 764,83 RUB wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +676,48 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at