RTS-Titel Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Magnitogorsk Iron Steel Works von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Magnitogorsk Iron Steel Works-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren Magnitogorsk Iron Steel Works-Anteile an diesem Tag 51,29 RUB wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 RUB in die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 194,970 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.12.2023 gerechnet (49,45 RUB), wäre das Investment nun 9 641,26 RUB wert. Das entspricht einer Abnahme von 3,59 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at