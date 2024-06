RTS-Titel Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mobile TeleSystems (Spons ADRs) von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Anteile via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Anteile betrug an diesem Tag 290,49 RUB. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 RUB in die Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,442 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.06.2024 gerechnet (286,50 RUB), wäre die Investition nun 986,26 RUB wert. Damit hätte sich die Investition um 1,37 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at