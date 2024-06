RTS-Titel Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktien verlieren können.

Die Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papier letztlich bei 328,65 RUB. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 RUB in die Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30,428 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2024 auf 291,50 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 869,62 RUB wert. Die Abnahme von 10 000 RUB zu 8 869,62 RUB entspricht einer negativen Performance von 11,30 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at