RTS-Titel Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moscow Exchange MICEX-RTS von vor einem Jahr abgeworfen

Am 03.05.2023 wurde die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende standen Moscow Exchange MICEX-RTS-Anteile an diesem Tag bei 107,47 RUB. Bei einem 10 000-RUB-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 93,049 Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 860,98 RUB, da sich der Wert eines Moscow Exchange MICEX-RTS-Anteils am 02.05.2024 auf 234,94 RUB belief. Aus 10 000 RUB wurden somit 21 860,98 RUB, was einer positiven Performance von 118,61 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at