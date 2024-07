RTS-Titel Mvideo PJSC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mvideo PJSC-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Mvideo PJSC eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Mvideo PJSC-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 196,80 RUB. Wer vor 1 Jahr 100 RUB in die Mvideo PJSC-Aktie investiert hat, hat nun 0,508 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.07.2024 gerechnet (144,30 RUB), wäre das Investment nun 73,32 RUB wert. Aus 100 RUB wurden somit 73,32 RUB, was einer negativen Performance von 26,68 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at