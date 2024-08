RTS-Titel Novolipetsk Steel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novolipetsk Steel-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Novolipetsk Steel-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.08.2019 wurde die Novolipetsk Steel-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 142,14 RUB. Bei einem Investment von 1 000 RUB in das Novolipetsk Steel-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,035 Novolipetsk Steel-Anteilen. Die gehaltenen Novolipetsk Steel-Papiere wären am 23.08.2024 981,99 RUB wert, da der Schlussstand 139,58 RUB betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -1,80 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at