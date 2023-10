RTS-Titel Rosneft Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Rosneft Oil Company abgeworfen

Am 09.10.2013 wurde das Rosneft Oil Company-Papier via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Rosneft Oil Company-Aktie betrug an diesem Tag 262,60 RUB. Wer vor 10 Jahren 1 000 RUB in die Rosneft Oil Company-Aktie investiert hat, hat nun 3,808 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Rosneft Oil Company-Anteile wären am 06.10.2023 2 031,61 RUB wert, da der Schlussstand 533,50 RUB betrug. Das entspricht einer Zunahme von 103,16 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at