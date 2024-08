RTS-Titel Rostelecom PJSC Pref-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rostelecom PJSC Pref von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde das Rostelecom PJSC Pref-Aktie via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 87,65 RUB. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die Rostelecom PJSC Pref-Aktie investiert, befänden sich nun 114,090 Rostelecom PJSC Pref-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 71,55 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 8 163,15 RUB wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,37 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at