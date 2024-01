RTS-Titel Sberbank Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sberbank Pref-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sberbank Pref-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit Sberbank Pref-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 80,03 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,250 Sberbank Pref-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2023 340,55 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 272,54 RUB belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +240,55 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

