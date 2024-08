RTS-Titel Severstal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severstal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Severstal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Severstal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Severstal-Anteile 344,90 RUB wert. Bei einem Severstal-Investment von 100 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,290 Severstal-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.08.2024 409,86 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 1 413,60 RUB belief. Das entspricht einem Plus von 309,86 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at