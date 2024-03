RTS-Titel SOLLERS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SOLLERS von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren SOLLERS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das SOLLERS-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 257,00 RUB. Bei einem SOLLERS-Investment von 100 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,389 SOLLERS-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SOLLERS-Papiers auf 846,00 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 329,18 RUB wert. Das entspricht einem Plus von 229,18 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at