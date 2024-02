RTS-Titel TATNEFT PJSC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TATNEFT PJSC von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in TATNEFT PJSC-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das TATNEFT PJSC-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand das TATNEFT PJSC-Papier an diesem Tag bei 794,90 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,580 TATNEFT PJSC-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TATNEFT PJSC-Papiers auf 702,50 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 837,59 RUB wert. Die Abnahme von 10 000 RUB zu 8 837,59 RUB entspricht einer negativen Performance von 11,62 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at