RTS-Titel VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VSMPO-AVISMA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 05.03.2021 wurden VSMPO-AVISMA-Anteile via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war das VSMPO-AVISMA-Papier an diesem Tag 23 580,00 RUB wert. Bei einem Investment von 1 000 RUB in das VSMPO-AVISMA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,042 VSMPO-AVISMA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 37 460,00 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 1 588,63 RUB wert. Damit hätte sich die Investition um 58,86 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at