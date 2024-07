RTS-Titel VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel Verlust hätte eine VSMPO-AVISMA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in VSMPO-AVISMA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades VSMPO-AVISMA-Anteilen an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VSMPO-AVISMA-Anteile 49 220,00 RUB wert. Bei einem Investment von 10 000 RUB in die VSMPO-AVISMA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,203 VSMPO-AVISMA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2024 auf 29 200,00 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 932,55 RUB wert. Damit wäre die Investition 40,67 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

