RTS-Wert Acron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Acron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Acron-Papier an der Börse MIC ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4 558,00 RUB. Bei einer Investition in Höhe von 100 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,022 Acron-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 383,90 RUB, da sich der Wert eines Acron-Papiers am 12.04.2024 auf 17 498,00 RUB belief. Das entspricht einem Plus von 283,90 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at