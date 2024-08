RTS-Wert ALROSA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALROSA von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in ALROSA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse MIC wochenend-bedingt kein Handel mit der ALROSA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die ALROSA-Aktie bei 85,19 RUB. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in die ALROSA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 117,385 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ALROSA-Papiere wären am 23.08.2024 6 256,60 RUB wert, da der Schlussstand 53,30 RUB betrug. Mit einer Performance von -37,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

