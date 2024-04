RTS-Wert Bashneft Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bashneft Pref von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse MIC Handel mit dem Bashneft Pref-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Bashneft Pref-Papier an diesem Tag 1 818,00 RUB wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,055 Bashneft Pref-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,75 RUB, da sich der Wert eines Bashneft Pref-Anteils am 08.04.2024 auf 2 322,50 RUB belief. Das entspricht einer Zunahme von 27,75 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at