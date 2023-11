RTS-Wert Gazprom PJSC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gazprom PJSC von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Gazprom PJSC-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Gazprom PJSC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 153,16 RUB wert. Bei einem Investment von 10 000 RUB in das Gazprom PJSC-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,291 Gazprom PJSC-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 867,07 RUB, da sich der Wert eines Gazprom PJSC-Papiers am 16.11.2023 auf 166,44 RUB belief. Die Steigerung von 10 000 RUB zu 10 867,07 RUB entspricht einer Performance von +8,67 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at