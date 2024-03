RTS-Wert INTER RAO-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTER RAO von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der INTER RAO-Aktie an der Börse MIC ausgeführt. Zur Schlussglocke war das INTER RAO-Papier an diesem Tag 5,03 RUB wert. Bei einem Investment von 1 000 RUB in die INTER RAO-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198,946 INTER RAO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2024 auf 4,04 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 803,74 RUB wert. Aus 1 000 RUB wurden somit 803,74 RUB, was einer negativen Performance von 19,63 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at