RTS-Wert LSR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSR-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in LSR eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der LSR-Aktie an der Börse MIC ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 770,00 RUB wert. Bei einem 100-RUB-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,130 LSR-Aktien. Die gehaltenen LSR-Aktien wären am 25.07.2024 98,70 RUB wert, da der Schlussstand 760,00 RUB betrug. Damit wäre die Investition um 1,30 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at