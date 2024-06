RTS-Wert LUKOIL Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LUKOIL Oil Company-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LUKOIL Oil Company eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die LUKOIL Oil Company-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6 649,50 RUB. Bei einem LUKOIL Oil Company-Investment von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,150 LUKOIL Oil Company-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 6 902,00 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 1 037,97 RUB wert. Das kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at