RTS-Wert Magnit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Magnit von vor 5 Jahren eingefahren

Am 18.03.2019 wurde die Magnit-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Magnit-Papiers betrug an diesem Tag 3 788,00 RUB. Investoren, die vor 5 Jahren 100 RUB in die Magnit-Aktie investierten, hätten nun 0,026 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Magnit-Aktien wären am 15.03.2024 200,66 RUB wert, da der Schlussstand 7 601,00 RUB betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,66 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at