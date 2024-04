RTS-Wert Magnit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Magnit von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Magnit-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 01.04.2023 wurden Magnit-Anteile an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4 582,50 RUB. Bei einem Magnit-Investment von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,182 Magnit-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.03.2024 17 294,05 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 7 925,00 RUB belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,94 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at