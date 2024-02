RTS-Wert Magnit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Magnit-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Magnit-Papier via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Magnit-Aktie bei 8 835,00 RUB. Bei einem Magnit-Investment von 100 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,011 Magnit-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,48 RUB, da sich der Wert eines Magnit-Papiers am 21.02.2024 auf 7 199,00 RUB belief. Das entspricht einer Abnahme von 18,52 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at