RTS-Wert Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Magnitogorsk Iron Steel Works-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Magnitogorsk Iron Steel Works-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie bei 46,10 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 216,920 Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2023 auf 52,75 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 442,52 RUB wert. Damit wäre die Investition um 14,43 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at