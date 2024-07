RTS-Wert Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobile TeleSystems (Spons ADRs) von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie an diesem Tag 265,45 RUB wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,672 Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2024 gerechnet (238,45 RUB), wäre das Investment nun 8 982,86 RUB wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,17 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at