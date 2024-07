RTS-Wert Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mobile TeleSystems (Spons ADRs) von vor 10 Jahren bedeutet

Am 02.07.2014 wurde die Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie via Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 315,78 RUB. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in die Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,668 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie auf 296,10 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 376,78 RUB wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,23 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at