RTS-Wert Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mobile TeleSystems (Spons ADRs) von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 30.07.2014 wurde die Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie via Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete das Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papier bei 271,52 RUB. Bei einem 100-RUB-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,368 Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,70 RUB, da sich der Wert einer Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie am 29.07.2024 auf 224,55 RUB belief. Das entspricht einer Einbuße um 17,30 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at