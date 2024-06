RTS-Wert Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mobile TeleSystems (Spons ADRs) von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papier via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papiers betrug an diesem Tag 341,90 RUB. Bei einer 100-RUB-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,292 Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Mobile TeleSystems (Spons ADRs)-Papiere wären am 17.06.2024 84,94 RUB wert, da der Schlussstand 290,40 RUB betrug. Aus 100 RUB wurden somit 84,94 RUB, was einer negativen Performance von 15,06 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

