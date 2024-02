RTS-Wert Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moscow Exchange MICEX-RTS von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie gebracht.

Das Moscow Exchange MICEX-RTS-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 89,50 RUB. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 RUB in die Moscow Exchange MICEX-RTS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,173 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 21.02.2024 2 123,02 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 190,01 RUB belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +112,30 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at