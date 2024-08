RTS-Wert Norilsk Nickel JSC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Norilsk Nickel JSC von vor 10 Jahren abgeworfen

Norilsk Nickel JSC-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren Norilsk Nickel JSC-Anteile an diesem Tag 70,83 RUB wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 14,118 Norilsk Nickel JSC-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2024 gerechnet (124,70 RUB), wäre die Investition nun 1 760,55 RUB wert. Damit wäre die Investition um 76,06 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at