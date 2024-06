RTS-Wert Norilsk Nickel JSC-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norilsk Nickel JSC von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde die Norilsk Nickel JSC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 147,58 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 0,678 Norilsk Nickel JSC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2024 auf 139,68 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,65 RUB wert. Das kommt einer Abnahme um 5,35 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at