RTS-Wert Norilsk Nickel JSC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norilsk Nickel JSC von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Norilsk Nickel JSC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Norilsk Nickel JSC-Aktie via Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 252,72 RUB. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 RUB in die Norilsk Nickel JSC-Aktie investierten, hätten nun 39,569 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2024 auf 122,50 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 847,26 RUB wert. Die Abnahme von 10 000 RUB zu 4 847,26 RUB entspricht einer negativen Performance von 51,53 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at