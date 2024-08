RTS-Wert Rostelecom PJSC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rostelecom PJSC von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Rostelecom PJSC-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Rostelecom PJSC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Rostelecom PJSC-Anteile letztlich bei 73,70 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in die Rostelecom PJSC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,569 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.07.2024 gerechnet (84,50 RUB), wäre das Investment nun 1 146,54 RUB wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,65 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at