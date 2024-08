RTS-Wert Rostelecom PJSC Pref-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rostelecom PJSC Pref von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Rostelecom PJSC Pref-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rostelecom PJSC Pref-Papier via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 72,10 RUB. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die Rostelecom PJSC Pref-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 138,696 Rostelecom PJSC Pref-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.08.2024 auf 70,65 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 798,89 RUB wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,01 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at