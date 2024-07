RTS-Wert RusHydro (Federal Hydro)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RusHydro (Federal Hydro) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RusHydro (Federal Hydro)-Aktien verlieren können.

Am 22.07.2014 wurde die RusHydro (Federal Hydro)-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0,61 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 16 265,452 RusHydro (Federal Hydro)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.07.2024 auf 0,60 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 775,54 RUB wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,24 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at