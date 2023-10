RTS-Wert Sberbank Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Sberbank Pref-Investment eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Sberbank Pref-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,65 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,715 Sberbank Pref-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sberbank Pref-Papiere wären am 11.10.2023 3 345,58 RUB wert, da der Schlussstand 263,13 RUB betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 234,56 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at