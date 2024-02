RTS-Wert Sberbank Pref-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sberbank Pref-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Sberbank Pref-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Sberbank Pref-Anteilen an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 75,75 RUB. Bei einem Investment von 1 000 RUB in die Sberbank Pref-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,201 Sberbank Pref-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 275,80 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 3 640,92 RUB wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 264,09 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at