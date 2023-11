RTS-Wert Severstal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severstal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Severstal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.11.2018 wurde die Severstal-Aktie an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Severstal-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1 024,10 RUB. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,098 Severstal-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Severstal-Papiere wären am 16.11.2023 132,08 RUB wert, da der Schlussstand 1 352,60 RUB betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,08 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at