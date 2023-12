RTS-Wert SOLLERS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SOLLERS von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SOLLERS eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SOLLERS-Aktie an der Börse MIC ausgeführt. Zur Schlussglocke waren SOLLERS-Anteile an diesem Tag 266,50 RUB wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,752 SOLLERS-Aktien im Depot. Die gehaltenen SOLLERS-Aktien wären am 06.12.2023 2 574,11 RUB wert, da der Schlussstand 686,00 RUB betrug. Das kommt einer Steigerung um 157,41 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at