RTS-Wert SOLLERS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SOLLERS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in SOLLERS-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SOLLERS-Aktie an der Börse MIC ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 213,00 RUB wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 RUB in die SOLLERS-Aktie investiert hat, hat nun 46,948 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 44 718,31 RUB, da sich der Wert eines SOLLERS-Papiers am 01.11.2023 auf 952,50 RUB belief. Damit hätte sich das Investment um 347,18 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at