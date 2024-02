RTS-Wert Surgutneftegas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Surgutneftegas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Surgutneftegas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Surgutneftegas-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Surgutneftegas-Anteile bei 33,91 RUB. Investoren, die vor 3 Jahren 100 RUB in die Surgutneftegas-Aktie investierten, hätten nun 2,949 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2024 89,49 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 30,34 RUB belief. Damit beträgt die Performance des Investments -10,51 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at