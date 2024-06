RTS-Wert TMK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TMK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TMK-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.06.2014 wurde die TMK-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete die TMK-Aktie bei 85,79 RUB. Bei einer Investition in Höhe von 100 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,166 TMK-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 231,57 RUB, da sich der Wert einer TMK-Aktie am 24.06.2024 auf 198,66 RUB belief. Das entspricht einem Anstieg um 131,57 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at