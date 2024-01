RTS-Wert TMK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TMK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in TMK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

TMK-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende standen TMK-Anteile an diesem Tag bei 95,86 RUB. Hätte ein Anleger 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die TMK-Aktie investiert, befänden sich nun 10,432 TMK-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TMK-Papiers auf 221,38 RUB belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 309,41 RUB wert. Aus 1 000 RUB wurden somit 2 309,41 RUB, was einer positiven Performance von 130,94 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at