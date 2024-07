RTS-Wert VTB Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VTB Bank von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren VTB Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die VTB Bank-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete die VTB Bank-Aktie bei 0,04 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 243 546,030 VTB Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 146,13 RUB, da sich der Wert einer VTB Bank-Aktie am 28.06.2024 auf 0,02 RUB belief. Damit wäre die Investition um 48,54 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at